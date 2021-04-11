В Нидерландах журналисты заявили о доступе к телефонным разговорам обвиняемого по делу MH17

Сообщается, что перехват разговоров сделала Служба безопасности Украины (СБУ). Совместная следственная группа, которая занимается расследованием авиакатастрофы, опубликовала 12 из них.

«Эти беседы являются частью расследования. Они подтверждают сделанный ранее Совместной следственной группой и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук"», - заявляет Nieuwsuur.

Известно при этом, что Дубинский нескольких часов был не в курсе крушения «Боинга», отмечает «Комсомольская правда».

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии следствия, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Новое слушание по делу MH17 намечено на 16 апреля этого года, рассмотрение дела по существу - на 7 июня.

