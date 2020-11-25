«Россия своих не выдает». В Совфеде оценили решение суда по MH17

Однако сенатор выразил уверенность, что «правда все равно откроется».

«Главный вывод – виновником крушения является та власть на Украине, которая пришла к власти путем государственного переворота. Которая не закрыла воздушное пространство и которая – это можно утверждать с очень большой уверенностью – фактически сбила самолет, который следовал из Нидерландов через территорию Украины», - добавил сенатор.

По его словам, Россия не будет выдавать подозреваемых Нидерландам. «Больше чем на 100% уверен, что не признает и не выдаст. Это абсолютно недопустимо. Прежде всего, потому что Россия своих граждан никому не выдает», - подчеркнул парламентарий.

Суд по делу о крушении MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии следствия, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

