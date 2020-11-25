«Россия своих не выдает». В Совфеде оценили решение суда по MH17
Член комитета Совфеда по международным делам заявил в эфире НСН, что не удивлен решению суда в Нидерландах отказаться от альтернативных версий крушения малайзийского Boeing на Украине.
Суд в Нидерландах по малайзийскому Boeing MH17 отказался расследовать альтернативные версии крушения лайнера на Украине в 2014 году. Судья Хендрик Стинхейс отклонил соответствующие запросы защиты обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН признался, что не удивлен такому решению.
«С самого начала расследования все было политически ангажированным. Они очень быстро нашли виновных в лице представителей ополчения ДНР и ЛНР. Никакие другие версии они предметно не рассматривали, отклоняли их. Они не учитывают и не принимают доводы со стороны России. Таким же политически ангажированным будет и решение нидерландского суда. Оно, я уверен, будет в пользу тех, кто организовали эту провокацию на Украине», - сказал Цеков.
Однако сенатор выразил уверенность, что «правда все равно откроется».
«Главный вывод – виновником крушения является та власть на Украине, которая пришла к власти путем государственного переворота. Которая не закрыла воздушное пространство и которая – это можно утверждать с очень большой уверенностью – фактически сбила самолет, который следовал из Нидерландов через территорию Украины», - добавил сенатор.
По его словам, Россия не будет выдавать подозреваемых Нидерландам. «Больше чем на 100% уверен, что не признает и не выдаст. Это абсолютно недопустимо. Прежде всего, потому что Россия своих граждан никому не выдает», - подчеркнул парламентарий.
Суд по делу о крушении MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии следствия, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха
- «Однажды мы сыграем на небесах». Пеле о смерти Марадоны
- Совет Федерации 2 декабря рассмотрит закон об удалёнке
- Врач рассказал, как не заразиться в одной квартире с больным COVID‑19
- Концерт Metallica помог собрать 1,3 млн долларов на благотворительность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru