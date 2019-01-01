В Мытищах конструируют капсулу для космических туристов





Первую в историю возвращаемую капсулу общественного пользования для покорения космоса конструируют в Московской области.

Первыми пассажирами станут манекены, на которые установят специальные датчики. Они помогут проверить, какие перегрузки, ударную силу и тепловлажностный режим придется перенести человеку, когда он отправится в космическое путешествие.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», аппарат в 2023 году запустят на высоту в 200 км, где он пробудет около 15 минут.