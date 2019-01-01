«Союз» успешно стартовал с Плесецка, несмотря на попадание молнии

Молния угодила в ракету-носитель «Союз», которая сегодня утром стартовала с космодрома Плесец со спутником «Глонасс-М». Об этом сообщает «Интерфакса» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. Однако происшествие не помешало выведению спутника на орбиту.

Телеканал «Звезда» опубликован фрагмент репортажа с места запуска, на котором видно, как спустя 10 секунд после старта в облаках происходит электрический разряд в месте полёта «Союза».

С космодрома "Плесецк" в 9:23 по московскому времени успешно отправилась в космос ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М». Части ракеты-носителя разделились в штатном режиме.

