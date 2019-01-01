В Московском зоопарке начинаются онлайн-трансляции из вольеров панд
В Московском зоопарке стартуют онлайн-трансляции из вольеров панд Жуи и Диндин, привезенных из Китая. Об этом сообщается на сайте зоопарка. Восемь камер, установленных в вольерах, будут работать круглосуточно.
Как отметили представители зоосада, благодаря онлайн-трансляциям наблюдать за забавными животными смогут люди со всего мира. Любители дикой природы смогут следить за тем, как панды обживаются на новом месте, проходят специальные тренинги, лакомятся бамбуком и растут.
Как напоминает АГН «Москва», животных передали в Россию из Китая для совместных исследований на 15 лет.
Ранее НСН писала, что Московский зоопарк пока не намерен вводить новую должность «обниматель панд». Руководство зоосада подчёркивает, что это довольно опасная профессия, поскольку «панда – это все-таки медведь». Напомним, профессия «обниматель панд» существует в Китае. Такой сотрудник обязан заботиться о медвежатах в возрасте до двух лет. Он должен постоянно находиться со своими подопечными и как можно чаще обниматься с ними.
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