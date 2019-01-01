В Московском зоопарке начинаются онлайн-трансляции из вольеров панд

В Московском зоопарке стартуют онлайн-трансляции из вольеров панд Жуи и Диндин, привезенных из Китая. Об этом сообщается на сайте зоопарка. Восемь камер, установленных в вольерах, будут работать круглосуточно.

Как отметили представители зоосада, благодаря онлайн-трансляциям наблюдать за забавными животными смогут люди со всего мира. Любители дикой природы смогут следить за тем, как панды обживаются на новом месте, проходят специальные тренинги, лакомятся бамбуком и растут.