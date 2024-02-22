В Московском метро появились новые брелоки с пандой Катюшей
Столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Чиновник напомнил, что они посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Купить их можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Подземка ранее уже представила три тематические карты «Тройка», посвященных панде Катюше.
В зоопарке 10 февраля поздравили панду Катюшу с китайским Новым годом: животному подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.
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