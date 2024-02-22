В Московском метро появились новые брелоки с пандой Катюшей

Столичный метрополитен выпустил в продажу новые тематические брелоки «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Чиновник напомнил, что они посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Купить их можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Подземка ранее уже представила три тематические карты «Тройка», посвященных панде Катюше.

В зоопарке 10 февраля поздравили панду Катюшу с китайским Новым годом: животному подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.

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ФОТО: Панда: vk.com/moscow_zoo
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеМосковское Метро

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