В Московском метро появились новые брелоки с пандой Катюшей

Чиновник напомнил, что они посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Купить их можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Подземка ранее уже представила три тематические карты «Тройка», посвященных панде Катюше.

В зоопарке 10 февраля поздравили панду Катюшу с китайским Новым годом: животному подарили торт с лакомствами и бамбукового дракона.

