В Крыму винограда собрали больше, чем хотели

Уборка винограда завершилась в Крыму хорошими показателями, об этом сообщает КИА со ссылкой на страницу в Facebook вице-премьера — министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина. Всего в республике собрали более 74 тысяч тонн с площади 14 520 гектаров, уточнил член правительства полуострова.

Он также отметил, что нынешний год в республике выдался достаточно благоприятным, так как урожайность существенно превысила отметку плановых показателей в 70 тысяч тонн.