В Крыму винограда собрали больше, чем хотели

14 ноября 201916:25

Уборка винограда завершилась в Крыму хорошими показателями, об этом сообщает КИА со ссылкой на страницу в Facebook вице-премьера — министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина. Всего в республике собрали более 74 тысяч тонн с площади 14 520 гектаров, уточнил член правительства полуострова.

Он также отметил, что нынешний год в республике выдался достаточно благоприятным, так как урожайность существенно превысила отметку плановых показателей в 70 тысяч тонн.

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«Но опираться на оперативные данные, предоставленные районами, не стоит. Более точные итоги будут известны при подсчете валового сбора винограда сезона-2019 Крымстатом», — резюмировал Андрей Рюмшин.

Ранее НСН сообщила, что 12 ноября в Крыму ликвидирован крупный лесной пожар. Огонь бушевал в лесном хозяйстве недалеко от села Доброе Симферопольского района. В 11:00 площадь пожара составила более 12 гектаров. По данным ведомства, в ликвидации возгорания было задействовано 38 человек, а также 10 единиц техники.



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ФОТО: pixabay.com
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