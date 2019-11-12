В Крыму ликвидирован крупный лесной пожар

Пожар в в лесхозе Симферопольского района был ликвидирован. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

Ранее агентство сообщало, что площадь пожара в лесхозе Симферопольского района увеличилась с 3 до 12 гектаров. Огонь бушевал в лесном хозяйстве недалеко от села Доброе Симферопольского района. В 11:00 площадь пожара составила более 12 гектаров. По данным ведомства, в ликвидации возгорания было задействовано 38 человек, а также 10 единиц техники.

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Симферопольском районе поступило около часа ночи. По данным агентства, с начала года 2019 года на территории Республики Крым произошел 81 пожар, затронувший около 270 гектаров леса.





