В Госдуме прокомментировали видео с хоккеистом Кузнецовым и белым порошком

И в случае каких-либо нарушений незамедлительно применяются меры. На видеокадрах можно разглядеть, как Евгений Кузнецов спортсмен сидит у стола с несколькими полосками белого порошка. Как сообщают спортивные СМИ, подобные публикации в сети связаны с завершившимся в Словакии чемпионатом мира, но видео датируется прошлым годом.

Ранее НСН писала, что НХЛ (Кузнецов выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталз») отказалась проверять российского хоккеиста на наркотики.



