В Госдуме прокомментировали видео с хоккеистом Кузнецовым и белым порошком
Председатель Комитета Госдумы по спорту член Правления Федерации хоккея России Михаил Дегтярев назвал провокацией видео, на которых игрок сборной России Евгений Кузнецов якобы употребляет наркотики. Этого никогда в жизни хоккеиста не было, считает Дегтярев. Он напомнил, что спортсмены проходят регулярный строжайший допинг контроль, в том числе на наркотические средства.
И в случае каких-либо нарушений незамедлительно применяются меры. На видеокадрах можно разглядеть, как Евгений Кузнецов спортсмен сидит у стола с несколькими полосками белого порошка. Как сообщают спортивные СМИ, подобные публикации в сети связаны с завершившимся в Словакии чемпионатом мира, но видео датируется прошлым годом.
Ранее НСН писала, что НХЛ (Кузнецов выступает за клуб «Вашингтон Кэпиталз») отказалась проверять российского хоккеиста на наркотики.
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