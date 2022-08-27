Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Дмитрий Литовкин, как и его отец Виктор специализировался на военной тематике, связанной с Вооруженными силами РФ, и работой оборонно-промышленного комплекса. В ТАСС возглавлял отдел информационно-аналитической информации Объединенной военной редакции, являлся военным корреспондентом газеты «Известия», военным продюсером на телеканале «Звезда», ответственным редактором еженедельной газеты «Независимое военное обозрение».

Дмитрий Литовкин родился 19 января 1972 года в Будапеште, где в тот момент служил его отец. Учился в московской школе, окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, окончил его морское отделение в 1993 году. начале 2000-х годов был уволен в запас по сокращению штатов из редакции газеты «Красная Звезда» в звании капитана 3-го ранга.

У Дмитрия остался 19-летний сын Кирилл, который является студентом Московского государственного областного университета.

О дате и месте прощания пока не сообщается.

Ранее стало известно, что советский и российский журналист-международник Георгий Зубков скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Союзе журналистов России (СЖР).

