Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
Военный обозреватель ТАСС капитан 3-го ранга в запасе Дмитрий Литовкин умер в возрасте 50 лет, сообщает информационное агентство.
Дмитрий Литовкин, как и его отец Виктор специализировался на военной тематике, связанной с Вооруженными силами РФ, и работой оборонно-промышленного комплекса. В ТАСС возглавлял отдел информационно-аналитической информации Объединенной военной редакции, являлся военным корреспондентом газеты «Известия», военным продюсером на телеканале «Звезда», ответственным редактором еженедельной газеты «Независимое военное обозрение».
Дмитрий Литовкин родился 19 января 1972 года в Будапеште, где в тот момент служил его отец. Учился в московской школе, окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, окончил его морское отделение в 1993 году. начале 2000-х годов был уволен в запас по сокращению штатов из редакции газеты «Красная Звезда» в звании капитана 3-го ранга.
У Дмитрия остался 19-летний сын Кирилл, который является студентом Московского государственного областного университета.
О дате и месте прощания пока не сообщается.
Ранее стало известно, что советский и российский журналист-международник Георгий Зубков скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Союзе журналистов России (СЖР).
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