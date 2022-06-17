В «Останкино» откроется фотовыставка в память о журналисте Анатолии Лысенко

Фотовыставка «Анатолий Лысенко: более полувека на ТВ» откроется в телецентре «Останкино» 20 июня. Об этом сообщает ОТР.

На выставке будут представлены около 100 фотографий разных периодов жизни телевизионного журналиста, который являлся одним из создателей трех федеральных телеканалов «Россия 1» (прежде РТР), «ТВ Центр» и Общественное телевидение России.

Отмечается, что дополнительно о фотографиях можно будет узнать по QR-кодам, которые будут размещены рядом со снимками.

Лысенко умер 20 июня прошлого года. Выставка откроется в день его памяти.

