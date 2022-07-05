Умер журналист-международник Георгий Зубков

Советский и российский журналист-международник Георгий Зубков скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Союзе журналистов России (СЖР).

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В организации выразили соболезнования близким журналиста. Причина смерти Зубкова не уточняется.

Зубков начал карьеру на Всесоюзном радио и Центральном телевидении СССР, работал тележурналистом в Париже. Являлся одним из основателей радиостанции «Маяк».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Союз Журналистов РоссииЖурналистика
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