Умер журналист-международник Георгий Зубков
5 июля 202223:42
Советский и российский журналист-международник Георгий Зубков скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Союзе журналистов России (СЖР).
В организации выразили соболезнования близким журналиста. Причина смерти Зубкова не уточняется.
Зубков начал карьеру на Всесоюзном радио и Центральном телевидении СССР, работал тележурналистом в Париже. Являлся одним из основателей радиостанции «Маяк».
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5 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru