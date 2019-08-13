Украина обвинила в шпионаже российского дипломата, предложив ему покинуть страну
Украинские спецслужбы сообщили о разоблачении жителя Львовской области, который «выполнял разведзадание спецслужб России», сообщает RT.
По версии СБУ, военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован и «собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины».
Данные пенсионер передавал «российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове», — говорится в сообщении СБУ.
Затем стало известно, что МИД Украины «объявил дипломата-шпиона персоной нон грата».
В отношении жителя Львовской области возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена».
Ранее НСН сообщила, что администрация Владимира Зеленского заявила о намерении реформировать Службу безопасности Украины. Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН убеждён, что попытки реформировать СБУ потерпят крах: в свое время то же самое пытались сделать экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Виктор Янукович, но у обоих ничего не получилось.
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