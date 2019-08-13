Украина обвинила в шпионаже российского дипломата, предложив ему покинуть страну

Украинские спецслужбы сообщили о разоблачении жителя Львовской области, который «выполнял разведзадание спецслужб России», сообщает RT.

По версии СБУ, военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован и «собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины».

Данные пенсионер передавал «российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове», — говорится в сообщении СБУ.