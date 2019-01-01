Ученые рассказали о причинах заболевания меланомой

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина. Загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, меланома является одним из самых агрессивных злокачественных заболеваний, стремительно развивается и быстро дает метастазы. Спасти человека возможно только если заболевание выявлено на ранней стадии. Как Вероятность излечения составляет 90%.

Меж тем, специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, которых цитирует РИА ФАН, назвали три причины появления рака кожи, не связанные с загаром.