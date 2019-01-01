Ученые рассказали о причинах заболевания меланомой
Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина. Загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, меланома является одним из самых агрессивных злокачественных заболеваний, стремительно развивается и быстро дает метастазы. Спасти человека возможно только если заболевание выявлено на ранней стадии. Как Вероятность излечения составляет 90%.
Меж тем, специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, которых цитирует РИА ФАН, назвали три причины появления рака кожи, не связанные с загаром.
Это курение, употребление в пищу продуктов с вредными ингредиентами, такими как пестициды и токсичные пищевые добавки. Еще одним фактором риска является хронический недосып. Гормон мелатонин, вырабатывающийся ночью в темноте, играет в этом случае ключевую роль
В этой связи ученые и медики рекомендуют засыпать не позже 23 часов, чтобы не нарушать секрецию мелатонина.
Ранее в эфире НСН председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон выступил категорически против перевода часов на «зимнее» и «летнее время».
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