Собянин сообщил о планах благоустройства на северо-востоке Москвы

Шесть общественных пространств в районах Южное Медведково, Отрадное, Свиблово, Алексеевский планируется благоустроить до конца года в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, в городе продолжается преобразование общественных пространств.

В Южном Медведкове качественное общественное пространство создано возле культурно-досугового центра «Полярный», реконструкция которого будет завершена в текущем году. В проект включено благоустройство территории центра «Олимп» на другой стороне Полярной улицы. Там появятся площадки для занятий воркаутом, стритболом и настольным теннисом, футбольным полем и беговой дорожкой по его периметру. Для детей будет отдельная зона с лабиринтом и батутами.