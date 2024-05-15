Собянин сообщил о планах благоустройства на северо-востоке Москвы

Шесть общественных пространств в районах Южное Медведково, Отрадное, Свиблово, Алексеевский планируется благоустроить до конца года в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, в городе продолжается преобразование общественных пространств.

В Южном Медведкове качественное общественное пространство создано возле культурно-досугового центра «Полярный», реконструкция которого будет завершена в текущем году. В проект включено благоустройство территории центра «Олимп» на другой стороне Полярной улицы. Там появятся площадки для занятий воркаутом, стритболом и настольным теннисом, футбольным полем и беговой дорожкой по его периметру. Для детей будет отдельная зона с лабиринтом и батутами.

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Частью этого спортивного ядра станет рама для гонок с препятствиями в стиле «русский ниндзя»: три полосы со множеством тренажеров. Снаряды помогают развивать координацию, ловкость, силу рук и укреплять мышцы плечевого пояса. Также будет возможность отрабатывать навыки скалолазания.

Другие детско-спортивные площадки будут обустроены в проезде Дежнева и на Полярной улице. Возле центра «Олимп» предусмотрена сцена, где планируется проводить районные мероприятия. Будет зона отдыха с качелями, а пешеходные маршруты приведут в порядок, высадив деревья и разбив цветники. На пересечении Полярной улицы и проезда Дежнева обустроят уголок с цветниками и скамейками.

Ранее сообщалось, что площадь нового культурно-досугового центра «Полярный» составит почти 9 тысяч квадратных метров, в нем разместятся пространства для креативно-творческой деятельности, в том числе для выставок.


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Фото: t.me/mos_sobyanin
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