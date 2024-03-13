Комплекс ИТ-решений применили при возведении культурно-досугового центра в Москве

Он отметил, что, в частности, при строительстве были использованы технологии информационного моделирования. По словам Загрутдинова, это цифровая платформа управления строительным проектом, которая включает в себя, например, RDIF-метки, позволяющие отслеживать местоположение рабочих и их активность, а также ИТ-решение для цифровизации закупок.

«В районе Южное Медведково мы возводим уникальный культурно-досуговый центр «Полярный». В нём сосредоточится культурная и спортивная жизнь не только местных горожан, но и жителей соседних районов», – отметил глава департамента.

Он также сообщил, что в 2023 году в эксплуатацию ввели образовательный комплекс в районе Молжаниновский, где также использовали цифровые решения при проектировании и строительстве. Загрутдинов пояснил, что в прошлом году там была внедрена цифровая эксплуатация, в цифре также представлен полный цикл жизни объекта.

