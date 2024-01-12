В Южном Медведково появится уникальный КДЦ «Полярный»

В районе Южное Медведково появится новый культурно-досуговый центр «Полярный». Его площадь составит почти 9 тысяч квадратных метров, в нем разместятся пространства для креативно-творческой деятельности, в том числе для выставок.

«Строители полностью возвели монолитные конструкции здания, ведутся фасадные работы, отделочные работы выполнены на 40 процентов», – рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет построено на месте старого кинотеатра «Полярный». В этом году строительство планируется завершить.

По словам Загрутдинова, новый центр станет уникальным объектом, аналогов которому в столице пока нет. Его оборудование позволит проводить мероприятия разной направленности – как культурные, так и спортивные. Посещать его смогут также жители соседних районов.

У здания стеклянные наклонные фасады, отражающие город и создающие изломы «айсбергов». Внутренняя подсветка будет имитировать северное сияние.

Культурно-досуговый центр включит в себя в том числе универсальные залы, студию звукозаписи, зрительный зал на 300 мест, театрально-хореографическую студию, теннисную секцию.

