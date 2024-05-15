Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро. По его словам, новая ветка улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч жителей столицы, а также снизит нагрузку на другие линии подземки. Она обеспечит доступность жилых кварталов в Рублево-Архангельском.
Градоначальник объявил о начале проходки перегонных тоннелей на участке от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии. Завершить проходку тоннелей планируется в декабре текущего года и феврале следующего соответственно.
Собянин также от имени миллионов москвичей, которые каждый день пользуются метрополитеном, поздравил работников метро с днем рождения Московского метро.
Ранее Собянин рассказал, что рядом со станцией метро «Молодежная» построят деловой центр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперты ВОЗ: COVID-19 в 81% случаев лечили неправильно
- Минфин предложил до 12% повысить ставку по ипотеке для семей с двумя детьми
- СМИ: Послы Евросоюза одобрили запрет доступа в ЕС к трем российским СМИ
- Россия поддержала возможное вступление Вьетнама в БРИКС
- В Чечне выбрали нового председателя парламента
- Орбан и Вучич намерены посетить раненого словацкого премьера
- Байден принял приглашение телеканала CNN на участие в дебатах
- Покушение на Фицо совершил 71-летний писатель из Левице
- Партия Smer: Премьер Словакии Фицо находится в «угрожающем жизни состоянии»
- Режим ЧС ввели в Орловской области из-за заморозков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru