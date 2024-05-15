Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро. По его словам, новая ветка улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч жителей столицы, а также снизит нагрузку на другие линии подземки. Она обеспечит доступность жилых кварталов в Рублево-Архангельском.

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Градоначальник объявил о начале проходки перегонных тоннелей на участке от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии. Завершить проходку тоннелей планируется в декабре текущего года и феврале следующего соответственно.

Собянин также от имени миллионов москвичей, которые каждый день пользуются метрополитеном, поздравил работников метро с днем рождения Московского метро.

Ранее Собянин рассказал, что рядом со станцией метро «Молодежная» построят деловой центр.




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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Сергей СобянинМосковское Метро

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