Собянин: Рядом со станцией метро «Молодежная» построят деловой центр
Правительство столицы одобрило план строительства административно-делового центра на западе Москвы, проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Соответствующее распоряжение подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Так, центр будет располагаться на Ярцевской улице недалеко от станции метро «Молодежная» в районе Кунцево. Площадь здания составит порядка 26 тысяч «квадратов». По итогам реализации проекта будет создано более 1,7 тысячи новых рабочих мест.
Собянин отметил в своем Telegram-канале, что за четыре года реализации программы столица заключила с инвесторами свыше 90 соглашений на строительство более 4,5 млн квадратных метров коммерческой недвижимости. Всего будет создано свыше 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru