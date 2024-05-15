Собянин: Москвичи выбрали самые красивые станции метро в «Активном гражданине»

Москвичи выбрали самые красивые станции столичного метрополитена, открывшиеся в последние пять лет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Горожане голосовали за лучший дизайн в рамках проекта «Активный гражданин», свой выбор сделали более 280 тысяч человек.

«Лидерами 2023 года стали станции БКЛ "Нагатинский Затон", с мозаичными панно рыб, и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, визуально отсылающий к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева», — написал Собянин в Telegram-канале.

Кроме того, в числе лидеров прошлого года оказалась станция «Сокольники», выполненная в стиле конструктивизма и авангарда.

При этом самыми красивыми из открывшихся в 2019–2021 годах станций москвичи назвали «Мичуринский проспект», «Аминьевскую», «Новаторскую», «Электрозаводскую», «Окскую», «Юго-Восточную», «Филатов Луг», «Ольховую», «Косино».

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 114 станций метрополитена и Московского центрального кольца. Для каждого объекта создают уникальный дизайн и подбирают оригинальные материалы для оформления.

