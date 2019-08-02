Швейцарский журналист назвал причину, по которой Крым навсегда останется частью РФ

Швейцарский журналист Кристиан Мюллер в своей статье для издания Infosperber выразил уверенность, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Как пишет Ura.ru, автор объяснил это тем, что полуостров является стратегически важным для РФ с военной точки зрения.

Кроме того, по мнению автора, жители полуострова ни за что не поддадутся напору киевских властей. «Готовность защищать себя по-прежнему является отличительной чертой жителей Севастополя», - приводит издание цитату журналиста.