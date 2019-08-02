Швейцарский журналист назвал причину, по которой Крым навсегда останется частью РФ
Швейцарский журналист Кристиан Мюллер в своей статье для издания Infosperber выразил уверенность, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Как пишет Ura.ru, автор объяснил это тем, что полуостров является стратегически важным для РФ с военной точки зрения.
Кроме того, по мнению автора, жители полуострова ни за что не поддадутся напору киевских властей. «Готовность защищать себя по-прежнему является отличительной чертой жителей Севастополя», - приводит издание цитату журналиста.
Напомним, Крым вошел в состав России по результатам народного референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киев считaет Крым временно оккупировaнным Россией, ряд стран также до сих пор не признали полуостров территорией РФ. Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН призвал украинский МИД смириться с российским Крымом.
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