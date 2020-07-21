Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Массовое заражение коронавирусом COVID-19 зафиксировано в московском хоккейном клубе ЦСКА. Как передает «Интерфакс», очередное тестирование выявило коронавирус у семи хоккеистов клуба.

Как сообщили в ЦСКА, заражение протекает бессимптомно.

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«Все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», - подчеркнули в хоккейном клубе.

Имена заболевших не уточняются.

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