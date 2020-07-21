Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом
21 июля 202018:34
Массовое заражение коронавирусом COVID-19 зафиксировано в московском хоккейном клубе ЦСКА. Как передает «Интерфакс», очередное тестирование выявило коронавирус у семи хоккеистов клуба.
Как сообщили в ЦСКА, заражение протекает бессимптомно.
«Все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», - подчеркнули в хоккейном клубе.
Имена заболевших не уточняются.
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12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
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21 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru