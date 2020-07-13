Беглов объяснил рост числа заражений коронавирусом в Петербурге

Петербургский губернатор Александр Беглов объяснил рост заражений коронавирусом в городе беспечностью ряда жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Беглова, некоторые граждане игнорируют санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором, в связи с чем количество госпитализированных больных последнюю неделю составляло 250-300 человек в день.

Ранее в конце июня наблюдался спад по числу заражений инфекцией – до 220 случаев за сутки. Накануне, согласно официальным данным, был зафиксирован 291 случай инфицирования.

Отметим, музеи, бассейны и спортзалы открылись в городе на Неве с 6 июля. Метрополитен вернулся к стандартному режиму работы с 13 июля.

