Беглов объяснил рост числа заражений коронавирусом в Петербурге
Петербургский губернатор Александр Беглов объяснил рост заражений коронавирусом в городе беспечностью ряда жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Беглова, некоторые граждане игнорируют санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором, в связи с чем количество госпитализированных больных последнюю неделю составляло 250-300 человек в день.
Ранее в конце июня наблюдался спад по числу заражений инфекцией – до 220 случаев за сутки. Накануне, согласно официальным данным, был зафиксирован 291 случай инфицирования.
Отметим, музеи, бассейны и спортзалы открылись в городе на Неве с 6 июля. Метрополитен вернулся к стандартному режиму работы с 13 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru