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Режиссер Лунгин опроверг сообщения об ухудшении здоровья

28 мая19:44

Знаменитый российский режиссер Павел Лунгин опроверг сообщения об ухудшении здоровья. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его сведениям, Лунгин госпитализирован в реанимацию из-за проблем с сердцем и «находится в тяжелом состоянии».

Сам режиссер утверждает, что лег в больницу на плановое обследование и завтра его уже выписывают.

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«Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое обследование, завтра уже выписывают, - сказал он. - Пусть никто не волнуется, никаких проблем нет», - сообщил Лунгин в интервью ТАСС.

Зрителям Лунгин известен по работам «Остров» и «Царь».

Ранее сам режиссёр, автор нашумевшей картины «Братство» Павел Лунгин в эфире НСН заявил, что не считает победой откат цензоров от этой ленты.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РежиссерПавел ЛунгинБолезнь