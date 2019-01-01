Режиссер Лунгин опроверг сообщения об ухудшении здоровья
Знаменитый российский режиссер Павел Лунгин опроверг сообщения об ухудшении здоровья. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его сведениям, Лунгин госпитализирован в реанимацию из-за проблем с сердцем и «находится в тяжелом состоянии».
Сам режиссер утверждает, что лег в больницу на плановое обследование и завтра его уже выписывают.
«Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое обследование, завтра уже выписывают, - сказал он. - Пусть никто не волнуется, никаких проблем нет», - сообщил Лунгин в интервью ТАСС.
Зрителям Лунгин известен по работам «Остров» и «Царь».
Ранее сам режиссёр, автор нашумевшей картины «Братство» Павел Лунгин в эфире НСН заявил, что не считает победой откат цензоров от этой ленты.
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