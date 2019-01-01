Режиссер Лунгин опроверг сообщения об ухудшении здоровья

Знаменитый российский режиссер Павел Лунгин опроверг сообщения об ухудшении здоровья. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его сведениям, Лунгин госпитализирован в реанимацию из-за проблем с сердцем и «находится в тяжелом состоянии».

Сам режиссер утверждает, что лег в больницу на плановое обследование и завтра его уже выписывают.