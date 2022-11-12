Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево возобновят в воскресенье
Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево, временно отключенных для врезки участка тепловой сети в рамках реконструкции развязки МКАД с ул. Липецкая возобновят 13 ноября, сообщили в ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», подведомственном Департаменту строительства города Москвы.
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«Отключение горячей воды и тепла в двух городских районах необходимо для завершения строительства пешеходного перехода через Липецкую улицу. Дата отключения выбрана в соответствии с погодными условиями, когда температура воздуха выше +10 градусов. Все работы согласованы и идут в соответствии с графиком. Подачу горячей воды и тепла в жилых домах и других объектах возобновят в воскресенье, 13 ноября», - пояснил директор ГКУ «УДМС» Николай Колоцей.
В ГКУ «УДМС» также подчеркнули, что подрядные организации предпринимают все необходимые меры, чтобы по возможности сократить время проведения работ и минимизировать неудобство для жителей.
Реконструкция развязок – одно из ключевых направлений транспортного развития города. Так, в ходе модернизации развязки МКАД с Липецкой улицей предстоит построить и реконструировать 9,7 км дорог, возвести семь путепроводов и тоннель. Кроме того, для удобства пассажиров построят четыре надземных пешеходных перехода. В результате реконструкции развязки улучшится транспортная доступность московских районов Бирюлёво Восточное, Бирюлёво Западное, Царицыно и подмосковного Ленинского округа, где проживает свыше 360 тыс. человек.
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