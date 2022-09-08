Бочкарёв: Новая развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность для миллиона москвичей

Заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что завершение реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную ситуацию на севере и северо-востоке города, сообщает пресс-служба московского правительства.

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По его словам, благодаря новой развязке, за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации «проблемных» зон», значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская, а также улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка одного миллиона человек.

Он рассказал, что в рамках проекта были построены один надземный пешеходный переход через улицу Осташковская, устроено 550 метров шумозащитных экранов и четыре лестничных схода, четыре остановки общественного транспорта.

«Согласно проекту, выполнено строительство 8,7 км дорог, в том числе четырёх искусственных сооружений протяженностью 1,6 км, возведено два путепровода на внешней стороне МКАД в сторону Алтуфьевского шоссе и на внутренней стороне МКАД в сторону Ярославского шоссе, а также две эстакады-съезда», - уточнил Бочкарёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что комплексное обновление МКАД является одной из приоритетных задач и с 2012 года было обновлено и построено уже 19 развязок, ещё три сейчас в работе.

