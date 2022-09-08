Бочкарёв: Новая развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность для миллиона москвичей
Заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что завершение реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную ситуацию на севере и северо-востоке города, сообщает пресс-служба московского правительства.
{{related_post_CVF7K2w3C}}
По его словам, благодаря новой развязке, за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации «проблемных» зон», значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская, а также улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка одного миллиона человек.
Он рассказал, что в рамках проекта были построены один надземный пешеходный переход через улицу Осташковская, устроено 550 метров шумозащитных экранов и четыре лестничных схода, четыре остановки общественного транспорта.
«Согласно проекту, выполнено строительство 8,7 км дорог, в том числе четырёх искусственных сооружений протяженностью 1,6 км, возведено два путепровода на внешней стороне МКАД в сторону Алтуфьевского шоссе и на внутренней стороне МКАД в сторону Ярославского шоссе, а также две эстакады-съезда», - уточнил Бочкарёв.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что комплексное обновление МКАД является одной из приоритетных задач и с 2012 года было обновлено и построено уже 19 развязок, ещё три сейчас в работе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- СМИ: Блинкен неожиданно приехал в Киев
- Минувшее лето в Европе стало самым жарким в истории
- В России зафиксировали второй случай оспы обезьян
- Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России
- Эстония с 19 сентября закроет въезд для россиян
- Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $675 млн
- Верховный суд признал экстремистскими три украинские националистические организации
- Российские войска отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею
- МИД: Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
- Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru