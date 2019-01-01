Путин рассказал о планах по упрощению выдачи российских паспортов для граждан Украины
В Кремле ищут возможности не только по упрощению процедуры получения российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и всем украинцам. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Пекине президент России Владимир Путин 27 апреля.
«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил российский лидер.
Он также отметил, что выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Напомним, указ об введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал 24 апреля.
Ранее экс-зам генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что упрощение получения гражданстве – это нормальная практика в современном мире
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