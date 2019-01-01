Путин рассказал о планах по упрощению выдачи российских паспортов для граждан Украины

В Кремле ищут возможности не только по упрощению процедуры получения российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и всем украинцам. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Пекине президент России Владимир Путин 27 апреля.

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил российский лидер.