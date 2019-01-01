Президент и премьер России поздравили православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин, глава правительства страны Дмитрий медведев с супругой Светланой и мэр столицы Сергей Собянин приняли участие в торжественном пасхальном богослужении, которое в храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл. Руководители страны поздравили верующих с главным православным праздником.

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в сбережении богатого исторического, культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения», — процитировала российского лидера пресс-служба Кремля.

В поздравлении главы российского правительства Дмитрия Медведева отмечено главное значение Пасхи, символизирующей победу над смертью и торжество жизни. Текст полностью опубликован на сайте кабинета министров РФ. В Twitter премьер поприветствовал верующих традиционным «Христос Воскресе!»

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН объяснил, как россияне воспринимают Светлую Пасху.

