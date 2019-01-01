«Густопсовое невежество!». РПЦ о результатах опроса ВЦИОМ о Пасхе

Каждый второй россиянин (50%) не знает, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа. Это выяснили специалисты ВЦИОМ в ходе опроса. Оказалось, что из них 32% затруднились ответить на вопрос о смысле празднования. 6% опрошенных считают, что в Пасху отмечается день рождения Христа. По 4% респондентов уверены, что Пасха — это «просто великий христианский праздник» или день поминовения усопших. Еще 3% назвали Пасху «праздником окончания поста».

Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН назвал причины невежества россиян.

«А вы не слыхали про такое явление, как «советская власть» и уничтожении всего церковного образования на протяжении 70-ти лет, и нынешнее дикое сопротивление школы? Мы едим ту кашу, которую сами себе сварили. Это густопсовое невежество, недостойное европейца, потому что это знает любой француз, бельгиец или немец. А у нас стыдоба такая! Каша из различных суеверий и домыслов. У нас по телевизору показывают какие-то гороскопы каждый день, повсеместно язычество возрождают, жгут чучела какие-то. Сумасшедший дом!», — возмутился представитель РПЦ.

Протоиерей при этом отметил, что удивлен, в хорошем смысле, результатами опроса.

«Это даже потрясающие цифры: я думал, 80% ничего не знают. Я просто окрылен: мы делаем незряшную работу, с утра до вечера проповедуя», — заявил Смирнов.