«В статусе официального эвакуатора «НАШЕСТВИЯ» мы с 2018 году, тогда и образовали свою группу в социальных сетях, где отвечаем на все технические вопросы, там же можно оставлять просьбы о помощи непосредственно во время проведения фестиваля: vk.com/nashe4x4. В этом году помогать едем большой командой разных клубов «4х4» из Москвы, Подмосковья, Твери и даже из Вологды. На поле мы будем уже во вторник 16 июля, а в среду подтянется основная группа. В четверг, 18 июля к 17.00 - полная боевая готовность», - отметил президент клуба внедорожников L 200 Артур Бучацкий.

Артур посоветовал автомобилистам парковаться по возможности носом к выезду, чтобы легко, если потребуется, можно было вытянуть авто; при первых каплях дождя не бежать к машине и не пытаться первыми выехать с парковки, паникеры часто застревают на мокром покрытии; перед поездкой на фестиваль проверить наличие буксировочного троса.

Также на участке от Ленинградского шоссе до места проведения фестиваля, и непосредственно на всех парковочных зонах круглосуточно, начиная с момента заезда гостей, с 18 по 21 июля будут дежурить яркие желтые машины «Русского АвтоМотоКлуба» с механиками и полным набором оборудования для оказания самой разной техпомощи. Связаться со службой «РАМК», которая готова бесплатно помочь владельцам транспортных средств, в течение фестиваля можно будет по единому номеру 8-800-250-72-62.



