Помощь автовладельцам на «НАШЕСТВИИ 2019» окажет команда внедорожной эвакуации от L 200
Как и в прошлом году, все дни проведения «НАШЕСТВИЯ» 2019 будет дежурить официальная команда внедорожной эвакуации #НАШЕ4х4 от клуба L200. Более 110 подготовленных внедорожников Mitsibishi L200, Nissan Patrol, УАЗ «Патриот», классическая «Буханка» и другие участники трофи рейдов готовы прийти на помощь владельцам транспортных средств в любой сложной ситуации.
На всех парковках круглосуточно будут дежурить бригады помощи, к которым можно обратиться в случае проблем на въезде и выезде, чтобы «прикурить» севший аккумулятор или устранить прокол шины. Автомобили команды #НАШЕ4х4 с желтыми наклейками - бортовыми номерами и надписью «Эвакуация» легко будет найти. Дежурные машины будут стоять рядом с основным въездом на парковки, недалеко от пункта досмотра. В распоряжении «спасателей» также будет и тяжелая техника ГАЗ-66 и ЗИЛ-131.
«В статусе официального эвакуатора «НАШЕСТВИЯ» мы с 2018 году, тогда и образовали свою группу в социальных сетях, где отвечаем на все технические вопросы, там же можно оставлять просьбы о помощи непосредственно во время проведения фестиваля: vk.com/nashe4x4. В этом году помогать едем большой командой разных клубов «4х4» из Москвы, Подмосковья, Твери и даже из Вологды. На поле мы будем уже во вторник 16 июля, а в среду подтянется основная группа. В четверг, 18 июля к 17.00 - полная боевая готовность», - отметил президент клуба внедорожников L 200 Артур Бучацкий.
Артур посоветовал автомобилистам парковаться по возможности носом к выезду, чтобы легко, если потребуется, можно было вытянуть авто; при первых каплях дождя не бежать к машине и не пытаться первыми выехать с парковки, паникеры часто застревают на мокром покрытии; перед поездкой на фестиваль проверить наличие буксировочного троса.
Также на участке от Ленинградского шоссе до места проведения фестиваля, и непосредственно на всех парковочных зонах круглосуточно, начиная с момента заезда гостей, с 18 по 21 июля будут дежурить яркие желтые машины «Русского АвтоМотоКлуба» с механиками и полным набором оборудования для оказания самой разной техпомощи. Связаться со службой «РАМК», которая готова бесплатно помочь владельцам транспортных средств, в течение фестиваля можно будет по единому номеру 8-800-250-72-62.
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