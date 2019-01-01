Безопасность на «Нашествии-2019» обеспечат тысячи правоохранителей

За безопасность на крупнейшем в России музыкальном фестивале «Нашествие-2019» будут отвечать в общей сложности почти 4500 представителей силовых структур, частных охранных предприятий.

Для обеспечения безопасности в течение четырех дней будут привлечены дополнительные силы и средства. Такую задачу перед профильными ведомствами поставил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Так, например, из восьми российских регионов привлекут сотрудников ОМОН.

При входе на территорию фестиваля будут установлены металлодетекторы, а также другое досмотровое оборудование. Диспетчерский пункт будет работать на территории фестиваля.

На случай неблагоприятных погодных условий тяжелая техника поможет с эвакуацией транспортных средств с парковок.

Отметим, что перед началом приема гостей будет проведена уборка и санитарная противоклещевая обработка территории, а также отбор проб воды.

Напомним, что в этом году состоится юбилейный двадцатый фестиваль «Нашествие». В Тверской области он пройдет в четырнадцатый раз.

