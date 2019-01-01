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Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook

4 июня21:35

Пользователи ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети Facebook. Информацию подтверждают представители сайта Downdetector, которые изучают работу популярных интернет-ресуров.

Как пишут «Дни.ру», на неполадки пожаловались жители Великобритании, Германии, Бельгии, Италии, США, Мексики и России.

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В свою очередь, экс-замминистра связи, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух в интервью URA.Ru отметил, что Россию могут отключить от Интернета за 10 минут.

Ранее НСН писала, что ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, почему компании придется на это пойти.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиСбой