Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook

В свою очередь, экс-замминистра связи, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух в интервью URA.Ru отметил, что Россию могут отключить от Интернета за 10 минут.

Ранее НСН писала, что ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, почему компании придется на это пойти.

