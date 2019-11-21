Полиция защитила Иванишвили от мусорной урны
К жилому дому грузинского олигарха Бидзины Иванишвили на вершине горы Мтацминда над Тбилиси принесли мусорную урну, сообщает Regnum.
Жилой дом олигарха официально называется бизнес – центр, он расположен на вершине тбилисской горы Мтацминда.
Эту символическую aкцию протестa устроили aктивисты молодежного движения «Гaбедес», что в переводе с грузинского ознaчaет «Посмели». Они нaпрaвились к дому олигaрхa, которого нaзывaют фaктическим хозяином Грузии, по призыву лидеров оппозиции, которые со своими сторонникaми пытaлись в это время нaвесить зaмки нa входы в aдминистрaцию прaвительствa Грузии.
Полиция не позволила молодым активистам внести урну на территорию дома олигарха и оттеснила их назад. Начальник департамента патрульной полиции заявил, что граждане Грузии имеют право на проведение акций в любом месте, но при этом не должны нарушать закон.
Ранее НСН сообщила, что грузинскую оппозицию заставили снять цепи с парламентских дверей. 18 ноября в Тбилиси оппозиционный митинг на проспекте Руставели был разогнан силами правопорядка. До этого протестующие граждане заблокировали входы в парламент. Глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил о нарушении законодательства. Оппозиция добивается перехода на пропорциональную избирательную систему в ходе парламентских выборов.
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