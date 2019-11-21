Полиция защитила Иванишвили от мусорной урны

Полиция не позволила молодым активистам внести урну на территорию дома олигарха и оттеснила их назад. Начальник департамента патрульной полиции заявил, что граждане Грузии имеют право на проведение акций в любом месте, но при этом не должны нарушать закон.

Ранее НСН сообщила, что грузинскую оппозицию заставили снять цепи с парламентских дверей. 18 ноября в Тбилиси оппозиционный митинг на проспекте Руставели был разогнан силами правопорядка. До этого протестующие граждане заблокировали входы в парламент. Глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил о нарушении законодательства. Оппозиция добивается перехода на пропорциональную избирательную систему в ходе парламентских выборов.







