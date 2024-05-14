Почти 800 событий прошло в праздники на площадках «Вместе с культурой»
Более 780 мероприятий состоялось в майские праздники на площадках сервиса «Вместе с культурой». С его помощью москвичи могут арендовать помещения для проведения мероприятий в культурных учреждениях Москвы, рассказал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Через сервис были организованы больше 200 мастер-классов, 120 лекций и тренингов, десятки концертов, уточнил градоначальник. Помещения также бронировали для семинаров, дискуссий, квестов, литературных чтений, театральных постановок и прочих событий.
Сервис начал работать в 2021 году, интерес к нему вырос в 14 раз. На различных площадках жители провели 28 тысяч мероприятий. На данный момент доступно более 1,4 тысячи пространств.
Ранее Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы.
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