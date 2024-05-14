Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Масштабная программа капитального ремонта школ стартовала в Москве, в текущем году работы пройдут в 50 учреждениях, в дальнейшем в программу будут включать до 100 объектов ежегодно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, специалисты приведут в порядок фасады, кровли, внутреннюю отделку, заменят оконные блоки и проложат инженерные коммуникации.

«После займемся оснащением обновленных помещений современным учебным, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Условия для учебы и отдыха в школах станут еще комфортнее, вместо предметных классов создадут универсальные и специализированные для практических занятий, помещения для отдыха оборудуют удобной мебелью и подиумами, школьные библиотеки преобразуют в медиатеки с пространствами для индивидуальной и групповой работы.

Кроме того, 1 сентября в Москве планируют открыть свыше 30 новых объектов образования.

