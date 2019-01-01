Климатолог пообещал учащение периодов аномальной жары в России

В ближайшие пять лет Россию может ждать экстремальный скачок климатических изменений. Об этом «Звезде» сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский. По его прогнозу, в ряде российских регионов высока вероятность установления аномально жаркой погоды. Этому будет способствовать приход блокирующего антициклона.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН назвал такие климатические аномалии вполне вероятными.

«Это вполне возможная ситуация. Климат складывается из двух составляющих: одна – антропогенное влияние, вторая – внутренняя изменчивость климата. Погодные катаклизмы случались и до влияния на него человека, поэтому говорить, что это полностью влияние антропогенное, нельзя», – пояснил ученый.

В дальнейшем погодные аномалии будут все более и более частыми.

«Статистика, которая ведется в Росгидромете, показывает, что в последние годы возможные погодные аномалии учащаются. Одним из таких проявлений являются так называемые волны тепла. Когда на большой территории на достаточно длинный промежуток времени устанавливается аномально жаркая погода. Такое было, например, в 2010 году на европейской территории России. Подобные эпизоды будут все более и более частыми. Это не значит, что они будут происходить регулярно, но чаще, чем раньше. Если посмотреть то, что происходит сейчас в западной и южной Европе, то эти явления происходят с уже незавидной частотой. Вероятно, это распространится и на нашу территорию. Но не надо алармистских ожиданий, что это будет какой-то ужас и будет происходить регулярно», – сказал Киселёв.