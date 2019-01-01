В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся лето
С приходом очередной рабочей недели температура в столичном регионе начнёт приближаться к июльской норме. Как отмечает телеканал «360», об этом заявил замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев. Также специалист подчеркнул, что вплоть до выходных в Москве и области продолжат идти дожди. Виной тому циклон, пришедший в Россию из Белоруссии.
Синоптик добавил, что в течение двух ближайших дней в столичном регионе ожидаются сильные дожди с грозами. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до 17 м/с. В дневные часы воздух будет прогреваться максимум до +20 градусов. Такой характер погоды сохраниться в мегаполисе до субботы.
Ранее стало известно, что из-за дождей и гроз синоптики продлили действие «желтого» уровня погодной опасности до 19 июля, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что в течение текущей недели погода в Центральной части России постепенно начнёт возвращаться в климатические нормы июля. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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