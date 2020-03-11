От ОПЕК+ отказались ради нефтяников

Отказ от сделки ОПЕК+ невыгоден России, но может быть выгоден российским нефтяникам. Об этом на пресс-конференции НСН «Захлебнулся в нефти: Надолго ли затянется падение рубля» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Для отдельных компаний - Роснефти, Газпромнефти, Лукойла - может быть выгоден отказ от сделки ОПЕК+, потому что они мало что получают свыше цены отсечения в 42 доллара – эти деньги идут в бюджет государства, зато теперь могут нарастить добычу», - сказал он.

По словам эксперта, непосредственным поводом для отказа от сделки для Москвы стал ультиматум арабов.

«Саудовская Аравия пошла на ультиматум либо сокращаем на 1,5 млн баррелей, либо квоты отменяем. Представитель России – министр энергетики Новак из Вены вернулся в Россию для согласования позиции, совещание провели прямо во Внуково, был президент, были нефтяники. Решили не идти на ультиматум», - пояснил Юшков.

Напомним, 9 марта на 30% рухнули цены на нефть из-за разрыва сделки ОПЕК+. Вслед за падением нефтяных котировок обрушился и рубль, курс евро подобрался к отметке 84 рубля, а доллар США - 73 рубля. Российские власти пытаются успокаивать рынок: Центробанк пообещал приостановить закупки валюты, а Минфин – начать ее продавать.

