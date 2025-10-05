Стоимость биткоина достигла исторического максимума

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила $124,48 тысячи. Об этом свидетельствуют данные на площадке «Binance».

Известно, что 5 октября по состоянию на 08:11 часов утра по Москве криптовалюта достигла $124,9 тысячи. Отмечается, что тогда показатели выросли на 1,97%. При этом, по данным источника, в 08:14 биткоин ускорил рост и находился на отметке $125,18 тысячи. Рост составил 2,06%.

Экономист Колташов объяснил, как Трамп ослабляет доллар криптовалютой

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 14 августа 2025 года. Тогда криптовалюта достигла $124,47 тысячи.

Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в интервью НСН рассказал, что цена за биткоин может достичь миллиона долларов, но россиянам не стоит вкладывать деньги в криптовалюту. По его словам, контроль над ней у США, а все вложения могут превратиться в пыль.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ФинансыДеньгиЭкономикаБиткоин

Горячие новости

Все новости

партнеры