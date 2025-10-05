В Кузбассе более 150 горняков спасли после обрушения породы в шахте

Сигнал об обрушении поступил в экстренные службы 5 октября в 05:30 часов утра по местному времени. Для ликвидации последствий были задействованы 23 спасателя и пять единиц техники.

Известно, в настоящий момент работы на месте ЧП уже завершены. В МЧС добавили, что система автоматизированной газовой защиты на метаноопасных шахтах региона функционирует исправно, за последние сутки изменений в аэрологической обстановке не было зафиксировано.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области при обрушении шахты погиб один человек.