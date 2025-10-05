В Кузбассе более 150 горняков спасли после обрушения породы в шахте
В Кузбассе в Новокузнецком районе произошло обрушение горной породы на шахте «Ерунаковская». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации источника, на поверхность удалось вывели 151 человека. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Сигнал об обрушении поступил в экстренные службы 5 октября в 05:30 часов утра по местному времени. Для ликвидации последствий были задействованы 23 спасателя и пять единиц техники.
Известно, в настоящий момент работы на месте ЧП уже завершены. В МЧС добавили, что система автоматизированной газовой защиты на метаноопасных шахтах региона функционирует исправно, за последние сутки изменений в аэрологической обстановке не было зафиксировано.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области при обрушении шахты погиб один человек.
