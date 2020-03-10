Экономисты: «Отскока» рубля к прежним значениям не будет

Экономист также допустил дальнейшие колебания рубля, предположив, что власти РФ не будут «держать» национальную валюту.

«Ситуация в мировой экономике остаётся сложной, поэтому вопрос о давлении на нефть, а значит, и на рубль, не закрыт. Можно ожидать нового падения, но вопрос теперь ещё и в противодействии. В экономике действует не только невидимая рука рынка, но и видимая волосатая рука государства и регулятивных структур вроде Центральных банков. Поэтому если рыночная стихия может нам обещать падение к 78 рублям за доллар, а по нефти – уход даже к $28 за баррель Brent, то мы можем надеяться, что противодействие будет ограничивать это падение, а самое главное сделает невозможным дальнейшее паническое падение рынков.

Все надежды на правительство, в том числе и российское: от принятых им мер будет зависеть, как быстро и в каком виде мы выйдем из этой ситуации. Но, очевидно, рубль никто держать не будет. Если будет какое-то резкое движение вниз, то и рубль пойдёт вниз, но он также может пойти и вверх: как он колебался довольно сильно, так он может и ещё раз колебаться, если будет ещё одно падение по ценам», - полагает Василий Колташов.

По мнению эксперта, для россиян нынешнее рубля будет выражаться в росте цен на товары иностранного производства, однако не на все. Жёсткой привязки к валютным колебаниям сейчас нет, настаивает он: «Но ситуация будет сдерживаться тем, что у нас в значительной мере выработан внутренний спрос за 2019 и 2018 год, особенно это касается рынка недвижимости и продаж автомобилей. Поэтому я бы не стал думать, что всё автоматически подорожает. В мировой экономике есть все признаки кризиса перепроизводства, да и в российской, а в такой ситуации произошедшее ослабление рубля не влечёт за собой автоматически стремительного взлёта цен, как мы не раз наблюдали в прежние годы».

Повлиявший на рубль и фондовые рынки по всему миру обвал цен на нефть связан с отказом России продлевать сделку по заморозке нефтедобычи на предложенных Саудовской Аравией условиях. После этого саудиты начали «ценовую войну», спровоцировавшую обвал котировок, писали СМИ.

