Экономисты: «Отскока» рубля к прежним значениям не будет
В ближайшие недели доллар может укрепиться около отметки в 70 рублей, но это пока не грозит стремительным ростом цен, заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Российская валюта заметно ослабела по отношению к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть, в понедельник утром доходившего до 30%. Курс доллара подскочил с 67-68 рублей в конце прошлой недели до 74-75 рублей в понедельник за торгах в Лондоне, евро подорожал с 75-77 рублей до 85 рублей. Эксперты призывали россиян не спешить в обменники: некоторые из них утверждали, что падение – спекулятивное и временное. Московская биржа ещё не работала, поэтому реальные масштабы падения выяснятся во вторник с открытием торгов.
Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что рынки «взяли лишнего»: при панике падение обычно заходит дальше, чем потом держится рынок. Вместе с тем, возвращения рубля на прежние позиции он не ждёт.
Вряд ли произойдёт движение к пятничным цифрам. Такого отскока я не жду. Ещё несколько недель назад моя оценка была – 70 рублей за доллар. Я думаю, что мы где-то в этом районе и будем находиться в ближайшие недели. А дальше существует угроза нового снижения мировых цен на нефть на очередной волне биржевой паники, в том числе связанной с фондовым рынком, существует также и возможность некоего противодействия со стороны ОПЕК.
Экономист также допустил дальнейшие колебания рубля, предположив, что власти РФ не будут «держать» национальную валюту.
«Ситуация в мировой экономике остаётся сложной, поэтому вопрос о давлении на нефть, а значит, и на рубль, не закрыт. Можно ожидать нового падения, но вопрос теперь ещё и в противодействии. В экономике действует не только невидимая рука рынка, но и видимая волосатая рука государства и регулятивных структур вроде Центральных банков. Поэтому если рыночная стихия может нам обещать падение к 78 рублям за доллар, а по нефти – уход даже к $28 за баррель Brent, то мы можем надеяться, что противодействие будет ограничивать это падение, а самое главное сделает невозможным дальнейшее паническое падение рынков.
Все надежды на правительство, в том числе и российское: от принятых им мер будет зависеть, как быстро и в каком виде мы выйдем из этой ситуации. Но, очевидно, рубль никто держать не будет. Если будет какое-то резкое движение вниз, то и рубль пойдёт вниз, но он также может пойти и вверх: как он колебался довольно сильно, так он может и ещё раз колебаться, если будет ещё одно падение по ценам», - полагает Василий Колташов.
По мнению эксперта, для россиян нынешнее рубля будет выражаться в росте цен на товары иностранного производства, однако не на все. Жёсткой привязки к валютным колебаниям сейчас нет, настаивает он: «Но ситуация будет сдерживаться тем, что у нас в значительной мере выработан внутренний спрос за 2019 и 2018 год, особенно это касается рынка недвижимости и продаж автомобилей. Поэтому я бы не стал думать, что всё автоматически подорожает. В мировой экономике есть все признаки кризиса перепроизводства, да и в российской, а в такой ситуации произошедшее ослабление рубля не влечёт за собой автоматически стремительного взлёта цен, как мы не раз наблюдали в прежние годы».
Повлиявший на рубль и фондовые рынки по всему миру обвал цен на нефть связан с отказом России продлевать сделку по заморозке нефтедобычи на предложенных Саудовской Аравией условиях. После этого саудиты начали «ценовую войну», спровоцировавшую обвал котировок, писали СМИ.
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