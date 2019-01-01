«Он не спит, он работает». Песков рассказал, почему президент не отдыхает
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ответил на вопросы журналистов, рассказывая о плотном графике главы государства, в связи с его встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном и последующей поездкой в Китай.
Представители СМИ отметили, что Владимир Путин прилетел во Владивосток из Читы, а затем направился на два дня в Китай и спросили, когда Владимир Путин успевает спать?
«Он же Путин, он не спит, он работает», — пошутил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера высоко оценил эффективность российско-китайских переговоров на высшем уровне, а также ход международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине, где Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее политолог Алексей Мухин рассказал НСН, какую роль играют переговоры между северокорейским и российским лидерами в отношениях между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
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