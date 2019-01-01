«Он не спит, он работает». Песков рассказал, почему президент не отдыхает

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ответил на вопросы журналистов, рассказывая о плотном графике главы государства, в связи с его встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном и последующей поездкой в Китай.

Представители СМИ отметили, что Владимир Путин прилетел во Владивосток из Читы, а затем направился на два дня в Китай и спросили, когда Владимир Путин успевает спать?

«Он же Путин, он не спит, он работает», — пошутил Песков.