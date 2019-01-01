Россия примеряет китайский пояс. Не станет ли он удавкой?

«Путин говорил не об участии в китайской инициативе, а о взаимодействии между ЕАЭС и «Одним поясом – одним путем». На мой взгляд, это самое взвешенное такое решение, потому что просто быть частью китайской инициативы и при этом не развивать национальные проекты было бы, наверное, неразумно. В целом идея России – взаимодействовать по абсолютно всему широкому кругу интересных проектов и проблем. И речь не только об экономических проектах – это могут быть и совместные проекты сертификации, расширение и создание зон свободной торговли и т.д. Любая активизация торговли для России – очень большой плюс. Другой вопрос, должна ли Россия для того, чтобы получить какие-то инвестиции из Китая или любой другой страны, обязательно присоединяться к какому-то проекту? Ведь речь, в конце концов, о совместной выгоде. И, судя по всему, Россия понимает, что присоединяться к проекту не надо».

