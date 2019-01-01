Россия примеряет китайский пояс. Не станет ли он удавкой?
Владимир Путин принимает участие в международном форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.
В программе президента России – выступления в рамках программы форума, встречи с руководителями целого ряда стран-участниц пекинской инициативы. Российский лидер уже провел переговоры и с «хозяином» саммита. Сам Си Цзиньпин в своем выступлении на саммите сделал едва ли не главное для большинства своих партнеров заявление: «Китай не будет прибегать к практике разорения соседей путем девальвации юаня», - сказал председатель КНР. По меньшей мере 150 стран уже принимают участие в китайской инициативе «Один пояс - один путь», - сообщил Си Цзиньпин. С учетом того, что для значительного количества этих стран участие в инициативе означает прежде всего китайские инвестиции в их экономику, нетрудно представить количество адресатов мысли председателя Си о нежелании разорять соседей. Таких стран несколько десятков, - подтвердил в эфире НСН руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов:
«Мы сегодня видим целый ряд стран, их наверняка более нескольких десятков, которые за счет того, что их экономика не является передовой и сильно развитой, и беря большое количество кредитов у Китая или неконтролируемые инвестиции из Китая, по сути постепенно передают целый ряд секторов своей национальной экономики в пользование Китаю. Такая страна может утратить контроль над национальной экономикой. А вот Россия на такую форму взаимодействия не идет».
Россия предлагает равноценное взаимодействие, - указал Алексей Маслов, напомнив озвученную президентом позицию страны в этом вопросе:
«Путин говорил не об участии в китайской инициативе, а о взаимодействии между ЕАЭС и «Одним поясом – одним путем». На мой взгляд, это самое взвешенное такое решение, потому что просто быть частью китайской инициативы и при этом не развивать национальные проекты было бы, наверное, неразумно. В целом идея России – взаимодействовать по абсолютно всему широкому кругу интересных проектов и проблем. И речь не только об экономических проектах – это могут быть и совместные проекты сертификации, расширение и создание зон свободной торговли и т.д. Любая активизация торговли для России – очень большой плюс. Другой вопрос, должна ли Россия для того, чтобы получить какие-то инвестиции из Китая или любой другой страны, обязательно присоединяться к какому-то проекту? Ведь речь, в конце концов, о совместной выгоде. И, судя по всему, Россия понимает, что присоединяться к проекту не надо».
Ну, а с учетом того, что участие Владимира Путина в тех или иных мероприятиях предполагает, как правило, некий содержательный результат, итогом его нынешней поездки в Пекин может стать ряд конкретных проектов в развитие заключенного в прошлом году широкомасштабного соглашения о взаимодействии через ЕАЭС и инициативу «Один пояс – один путь», - предположил собеседник НСН.
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