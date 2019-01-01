Обвиняемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ отверг причастность к преступлению





Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина одному из участников массовой драки под Красногорском. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как пишет RT, Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении обвиняемого в убийстве Сергея Ходжояна. Он, к слову, заявил, что не считает себя виновным.

В минувшую субботу в посёлке Путилково бывший сотрудник ГРУ вступился за случайного прохожего, которого избивала разъярённая толпа, и погиб от удара ножом в сердце.