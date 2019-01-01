Обвиняемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ отверг причастность к преступлению
Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина одному из участников массовой драки под Красногорском. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Как пишет RT, Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении обвиняемого в убийстве Сергея Ходжояна. Он, к слову, заявил, что не считает себя виновным.
В минувшую субботу в посёлке Путилково бывший сотрудник ГРУ вступился за случайного прохожего, которого избивала разъярённая толпа, и погиб от удара ножом в сердце.
Сегодня Белянкина похоронили на Митинском кладбище, перед этим состоялась церемония отпевания.
В свою очередь, сайт «Подмосковье Сегодня» отмечает, что Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность сотрудникам МВД и Следственного комитета за оперативность при расследовании убийства Белянкина.
Ранее НСН писала, что Красногорский городской суд арестовал обвиняемого в хулиганстве одного из предполагаемых участников драки в посёлке Путилково Московской области бармена Нарека Степаняна.
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