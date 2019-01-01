Арестован бармен по делу об убийстве Никиты Белянкина в Подмосковье

Красногорский городской суд арестовал обвиняемого в хулиганстве бармена Нарека Степаняна — одного из предполагаемых участников драки в посёлке Путилково Московской области, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает РИА Новости.

Степаняну предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Его защита заявила, что во время конфликта бармен находился на рабочем месте и не попал «под камеры», уточняет RT.