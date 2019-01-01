Арестован бармен по делу об убийстве Никиты Белянкина в Подмосковье
Красногорский городской суд арестовал обвиняемого в хулиганстве бармена Нарека Степаняна — одного из предполагаемых участников драки в посёлке Путилково Московской области, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает РИА Новости.
Степаняну предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Его защита заявила, что во время конфликта бармен находился на рабочем месте и не попал «под камеры», уточняет RT.
Ранее НСН рассказала, что следователи выяснили, кто нанес смертельную травму ножом бывшему спецназовцу Никите Белянкину во время драки в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Злоумышленнику предъявлено обвинение. По словам Петренко, задержаны еще двое участников конфликта. Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 июня, в подмосковном Путилково под Красногорском. 24-летний бывший спецназовец ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин вмешался в конфликт посторонних людей, пытаясь помощь мужчине, которого избивали. Спецназовец получил ножом удар в грудь. От полученного ранения он скончался.
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