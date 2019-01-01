Друзья убитого в Подмосковье спецназовца утроят акцию у посольства Армении

Похороны погибшего в драке спецназовца Никиты Белянкина состоятся 6 июня на Митинском кладбище. Об этом телеканалу «360» сообщил его друг. По его словам, точное время станет известно позже. Он также рассказал, что 4 июня, во вторник, возле посольства Армении в Москве и у консульства в Санкт-Петербурге будут организованы акции.

Ранее во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании двух подозреваемых в совершении преступления. Остальные участники драки разыскиваются, передает «ФедералПресс». Сообщалось, что они сбежали в Армению.

1 июня вечером в Подмосковье экс-спецназовец Никита Белянкин оказался свидетелем драки, он вмешался в конфликт и получил смертельный удар ножом в грудь. Ранее убитый воевал с террористами в Сирии.

