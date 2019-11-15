На Украине задержан один из лидеров запрещённого ИГ

Ранее НСН сообщила, что в Афганистане растет активность подразделений террористической организации «Исламское Государство». По данным российских спецслужб, боевики создают плацдарм для экспансии в страны СНГ. Они объединяются в «Вилаят Хорасан» (запрещен в России), а также тесно сотрудничают с «Джамаат Ансаруллох» и «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещено в РФ). Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОБР) стран СНГ.



