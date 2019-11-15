На Украине задержан один из лидеров запрещённого ИГ
Сообщается, что террорист был задержан в результате совместной спецоперации с грузинским МВД и американским ЦРУ.
Как отмечает RT, украинское ведомство распространило сведение, что летом 2018 года террорист незаконно прибыл в страну, использовав поддельный паспорт. В настоящее время он находится под арестом для экстрадиции.
«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.
Ранее НСН сообщила, что в Афганистане растет активность подразделений террористической организации «Исламское Государство». По данным российских спецслужб, боевики создают плацдарм для экспансии в страны СНГ. Они объединяются в «Вилаят Хорасан» (запрещен в России), а также тесно сотрудничают с «Джамаат Ансаруллох» и «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещено в РФ). Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОБР) стран СНГ.
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