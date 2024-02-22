В Москве завершат строительство съезда с трассы М-1 «Крым» на МСД в 2024 году

Строительство соединительной магистрали от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» – десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра – планируется завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что реализовать такой глобальный проект, как МСД, было вызовом для строителей.

«Трасса, по которой можно за 40 минут пересечь всю Москву без единого светофора! Ее новый участок - от МКАД до дороги Солнцево-Бутово - Варшавское шоссе - одна из ключевых задач на второе полугодие текущего года», - отметил глава департамента.

По его словам, участок завершит формирование диаметра за пределами Московской кольцевой автомагистрали и соединит его сразу с тремя крупными транспортными направлениями - Симферопольским, Варшавским шоссе и трассой М-1 «Крым».

Загрутдинов пообещал до конца этого года достроить съезд с М-1 «Крым» на МСД.

В рамках проекта предусматривается строительство дорог общей протяженностью более 12,2 км, в том числе: 2 тоннеля, 4 эстакады, 1 мост, 4 пешеходных перехода.

Уже ведутся работы по возведению левоповоротного съезда с МКАД на МСД, съезда с МСД на Симферопольского шоссе, тоннеля под МКАД и Симферопольским шоссе, моста через реку Битца, эстакады к жилой застройке «Южная Битца», эстакады через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД, строительство основного хода дороги, а также работы по переустройству инженерных коммуникаций.

