Собянин: До конца 2026 года в Москве построят 265 км автодорог

Свыше 260 км дорог и более 120 искусственных сооружений построят в Москве до конца 2026 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в Москве появятся 265 км дорог и 123 искусственных сооружения.

«Среди них такие крупные объекты, как Южная рокада – соединит ряд крупных магистралей, а также четыре округа и 24 района... Уже построено пять участков, сейчас в работе еще три», – написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин также рассказал о трассе «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», которая станет полноценным дублером МКАД на юго-западе. Специалистам предстоит достроить два участка из пяти. Кроме того, продолжается работа над дорогой «Мамыри-Пенино-Шарапово», дублером Калужского шоссе, где ведется монтаж подпорных стенок тоннельного путепровода и инженерных коммуникаций.

Мэр указал, что почти наполовину готов южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД. Дорога соединит МСД с Симферопольским, Варшавским шоссе и трассой «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

