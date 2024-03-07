Собянин: До конца 2026 года в Москве построят 265 км автодорог
Свыше 260 км дорог и более 120 искусственных сооружений построят в Москве до конца 2026 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в Москве появятся 265 км дорог и 123 искусственных сооружения.
«Среди них такие крупные объекты, как Южная рокада – соединит ряд крупных магистралей, а также четыре округа и 24 района... Уже построено пять участков, сейчас в работе еще три», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Собянин также рассказал о трассе «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», которая станет полноценным дублером МКАД на юго-западе. Специалистам предстоит достроить два участка из пяти. Кроме того, продолжается работа над дорогой «Мамыри-Пенино-Шарапово», дублером Калужского шоссе, где ведется монтаж подпорных стенок тоннельного путепровода и инженерных коммуникаций.
Мэр указал, что почти наполовину готов южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД. Дорога соединит МСД с Симферопольским, Варшавским шоссе и трассой «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».
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