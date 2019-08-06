На экс-президента Украины Петра Порошенко завели дело о подделке паспортов

Украинское госбюро расследований Украины возбудило дело против Петра Порошенко. Бывшего президента Украины заподозрили в подделке паспортов, пишет РИА Новости.

По информации агентства, Порошенко обвиняют в поездке на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. В начале августа сообщалось, что на экс-президента Украины завели дело дело о хищениях в армии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пётр Порошенко обрaтился к aмерикaнским лоббистским компaниям зa помощью по уголовным делaм, которые возбуждены в его отношении нa родине.


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ТЕГИ:Пётр ПорошенкоУкраинаУголовное Дело

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